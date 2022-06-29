Afrika Birliğinden Etiyopya ve Somali'ye diyalog çağrısı

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya ve Somali arasında yaşanan gerginlikle ilgili taraflara diyalog çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yazılı açıklamada, Etiyopya ve Somali arasındaki sınır sorununa dikkati çekti.

Açıklamada, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulunuldu.

Sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, sebebi ne olursa olsun askeri müdahaleden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı. Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.