Haberler

Afrika Birliği ve Nijerya, Terörle Mücadelesini Güçlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği ve Nijerya, terörizm ve aşırılıkla mücadelede işbirliğini artırmak amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı. İşbirliği, istihbarat paylaşımı ve toplumsal destek gibi unsurları içeriyor.

Afrika Birliği (AfB) ile Nijerya, kıta genelinde terörizm ve aşırılıkla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmaya AfB'nin Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye ile Nijerya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Koordinatörü Adamu Laka imza attı.

İşbirliği kapsamında gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, uzman değişimi, ortak araştırma, terör mağdurlarına destek ile radikalleşmenin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırma programları yer aldı.

Adeoye, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki öncülüğüne dikkati çekerek, ülkenin terörle mücadele altyapısının bölgesel ve kıtasal güvenlik tehditlerine karşı verilen yanıtlarda önemli rol oynadığını belirtti.

AfB'nin terörle mücadelede kilit bir aktör olan Nijerya ile ortaklığı resmileştirmesinden gurur duyduğunu söyleyen Adeoye, NCTC'nin liderliği ve teknolojisinin Afrika'daki terörle mücadele çabalarına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

NCTC Koordinatörü Laka da anlaşmanın, Nisan 2024'te kabul edilen Abuja Süreci Bildirgesi'nin ilerletilmesi ve bölgesel-kıtasal işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Laka, "AfB ile çalışarak bölgesel kapasiteyi güçlendirmeyi, stratejileri uyumlu hale getirmeyi, kıtada barış ve güvenliği sağlama konusundaki kararlılığımızı göstermeyi hedefliyoruz." dedi.

AfB'nin açıklamasında, anlaşmanın, AfB Terörle Mücadele Merkezi ile NCTC tarafından ortaklaşa uygulanacağı bildirilerek, bunun Nijerya'nın terörle mücadeledeki deneyimini AfB'nin kıtasal güvenlik gündemiyle uyumlu hale getirmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı

Sağlık bakanı daha fazla dayanamadı, kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.