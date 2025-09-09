Afrika Birliği ve Nijerya, Terörle Mücadelesini Güçlendiriyor

Afrika Birliği (AfB) ile Nijerya, kıta genelinde terörizm ve aşırılıkla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmaya AfB'nin Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye ile Nijerya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Koordinatörü Adamu Laka imza attı.

İşbirliği kapsamında gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, uzman değişimi, ortak araştırma, terör mağdurlarına destek ile radikalleşmenin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırma programları yer aldı.

Adeoye, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki öncülüğüne dikkati çekerek, ülkenin terörle mücadele altyapısının bölgesel ve kıtasal güvenlik tehditlerine karşı verilen yanıtlarda önemli rol oynadığını belirtti.

AfB'nin terörle mücadelede kilit bir aktör olan Nijerya ile ortaklığı resmileştirmesinden gurur duyduğunu söyleyen Adeoye, NCTC'nin liderliği ve teknolojisinin Afrika'daki terörle mücadele çabalarına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

NCTC Koordinatörü Laka da anlaşmanın, Nisan 2024'te kabul edilen Abuja Süreci Bildirgesi'nin ilerletilmesi ve bölgesel-kıtasal işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Laka, "AfB ile çalışarak bölgesel kapasiteyi güçlendirmeyi, stratejileri uyumlu hale getirmeyi, kıtada barış ve güvenliği sağlama konusundaki kararlılığımızı göstermeyi hedefliyoruz." dedi.

AfB'nin açıklamasında, anlaşmanın, AfB Terörle Mücadele Merkezi ile NCTC tarafından ortaklaşa uygulanacağı bildirilerek, bunun Nijerya'nın terörle mücadeledeki deneyimini AfB'nin kıtasal güvenlik gündemiyle uyumlu hale getirmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.