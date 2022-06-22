Afrika Birliği, Sudan'daki siyasi diyalog görüşmelerini sürdürmeyecek

Afrika Birliği, Sudan'daki siyasi krizin çözümüne yönelik askerle sivil kanat arasında yürütülen müzakereleri kolaylaştıran diyalog görüşmelerindeki rolünü askıya aldı.

Afrika Birliği Sudan Temsilcisi ve üçlü mekanizma sözcüsü Büyükelçi Muhammed Bileş, başkent Hartum'da yaptığı basın açıklamasında, "Afrika Birliği, şeffaflık, dürüstlük, dışlamama ve eşitliğin olmadığı ve tüm aktörlere saygı gösterilmeyen bir yolda devam edemeyecek." dedi.

Afrika Birliği'nin belli bir rol istemediğinin ve Sudanlıların, krizlerini çözmek için seçtikleri hiçbir yönteme karşı olmadığının altını çizen Büyükelçi Bileş, "Afrika Birliği liderliğinden gelen kararlara binaen şeffaflığın olmadığı görüşmelere devam etmemeye karar verdim." şeklinde konuştu.

Bileş, "Afrika Birliği, Sudanlılara, bu asil amaca ulaşmak için başarılar diliyor." ifadelerini kullandı.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), mevcut siyasi krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

?UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

?Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

?Sudan'daki siyasi krizin çözümü için üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmeleri 8 Haziran'da başlamıştı.