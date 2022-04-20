Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Afrika Birliği'nden Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

Afrika Birliği (AfB), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için diyalog çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için diyalog çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Mahamat görüşmede, iki ülke arasındaki savaşın çözümü için diyalog çağrısı yaptığını açıkladı.

Savaşın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Mahamat, tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Twitter, Ukrayna, Afrika, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title