Afrika Birliği'nden Orta Doğu'daki Gerginliklere Endişe Çağrısı
Afrika Birliği Komisyonu, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından, Orta Doğu'da artan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti. Tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi istendi.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığı (AfB), İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından Orta Doğu'da artan gerginlikten derin endişe duyduklarını açıkladı.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede tırmanan çatışmaların, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Açıklamada, tüm taraflara azami itidal çağrısı yapılarak, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi istendi.
Yaşanan gelişmelerin küresel istikrarı tehdit ettiği belirtilen açıklamada, Afrika Birliğinin barış, diyalog ve çatışmaların barışçıl çözümüne bağlılığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel