Haberler

Afrika Birliği'nden ABD'ye Nijerya İle İlgili Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği, ABD'nin Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılarda suç ortağı olmakla itham eden açıklamalarını endişeyle karşıladı ve askeri müdahalelerin kıtasal barışı zedeleyebileceğini vurguladı.

Afrika Birliği (AfB), ABD'nin Nijerya hükümetini "Hristiyanlara yönelik hedefli saldırılarda suç ortağı" olmakla itham eden ve askeri müdahale tehdidinde bulunan son açıklamalarının endişeyle karşılandığını bildirdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Nijerya'yı "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle "özel endişe duyulan ülke" ilan etmesi ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

ABD'nin Nijerya hükümetini "Hristiyanlara yönelik hedefli saldırılarda suç ortağı" olmakla itham eden ve askeri müdahale tehdidinde bulunan son açıklamalarının endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "AfB Komisyonu, AfB Kurucu Antlaşması'nda yer alan egemenlik, içişlerine karışmama, dini özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sarsılmaz bağlılığını teyit eder." denildi.

Nijerya'nın AfB'nin köklü ve değerli bir üyesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ülkenin bölgesel istikrar, terörle mücadele, barışı koruma ve kıtasal entegrasyon çabalarındaki kilit rolüne vurgu yapıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin çok boyutlu olduğuna işaret edilerek, bu tehditlerin yalnızca dini temelli olmadığı, terör örgütleri, silahlı çeteler, toplumsal çatışmalar ve kaynak temelli anlaşmazlıkların ülkenin tüm vatandaşlarını etkilediği kaydedildi.

ABD dahil dış ortaklara, Nijerya ile ilişkilerinde diplomatik diyalog, istihbarat paylaşımı ve kapasite geliştirme işbirliklerine öncelik vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, "Tek taraflı askeri tehditler, kıtasal barışı ve Afrika Birliği'nin barışçıl çatışma çözümü ilkelerini zedeleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamıştı. ECOWAS, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.