Afrika Birliği Komisyonundan 90 kişilik ekip Nijerya seçimlerinde gözlemci olacak

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu, 25 Şubat'ta yapılacak seçimler için Nijerya'ya 90 kişilik bir gözlemci ekibi göndereceğini açıkladı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu, 25 Şubat'ta yapılacak seçimler için Nijerya'ya 90 kişilik bir gözlemci ekibi göndereceğini açıkladı.

Komisyon tarafından bugün yapılan açıklamada, gözlemci ekibe eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın liderlik edeceği belirtildi.

Açıklamada, seçimlerde yaklaşık 100 milyon kişinin sandık başına gideceği ve iki dönem görev yapan Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin halefini seçmek için oy kullanacağı kaydedildi.

Gözlemcilerin çeşitli üye ülkelerden seçildiği anlatılan açıklamada, üye ülke gözlemcilerinin yanı sıra bağımsız uzmanlar, STK'ler, gençler ve kadınlardan oluşan temsilcilerin de yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, ekibin, seçim sürecinin doğru ve tarafsız bir şekilde yapılıp yapılmadığı, gelecekteki seçimlerin iyileştirilmesi, barış ve istikrarın sağlanması gibi birtakım misyonları olduğu ifade edildi.

Ekibin seçim merkezlerinin açılışı, oylama, sayım ve kapanışının yanı sıra seçim süreci ile ilgili diğer gelişmeleri izlemekle de görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Afrika kıtasında demokrasi, barış, istikrar ve kalkınmanın pekiştirilmesinde özgür, adil ve şeffaf seçimlerin önemine vurgu yapıldı.

Seçimlerin önünde çok sayıda zorluk olduğu değerlendirmesi

Seçim ve yönetişim uzmanı Idayat Hassan, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'da, güvenlik sorunu, ekonomik zorluklar ve nakit yetersizliğinin seçimlerin önündeki en önemli zorluklar arasında yer aldığını söyledi.

Hassan, "Ülkenin dört bir yanında çatışmalar yaşanıyor ve bu oldukça endişe verici. Ocak 2023 ortası itibarıyla ülke genelinde Bağımsızlık Ulusal Seçim Komisyonu tesislerine ve personeline yönelik 134'ten fazla saldırı gerçekleşti." ifadesini kullandı.