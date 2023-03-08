Afrika Birliği Komisyonu Başkanı: Kadınların Teknoloji Alanına Katılımı Artırılmalı

ADDİS ABABA, 8 Mart (Xinhua) -- Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed kadınların ve kız çocuklarının teknoloji alanına katılımının artırılması çağrısında bulundu.

Muhammed söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde yaptı. AfB günü, "DigitALL: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Yenilik ve Teknoloji - Maputo Protokolünün 20. Yılı" temasıyla kutluyor.

Muhammed, bu temanın kadınların ve kız çocuklarının teknoloji alanına eşit ve etkili katılımını artırarak ve kadınların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmanın bir yolu olarak kadınların elektronik ve bilgi teknolojisinden elde ettikleri faydayı en üst düzeye çıkarmaya yönelik çeşitli AfB öncelikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

AfB Komisyonu Başkanı, "Kadınlar, özellikle de genç kadınlar, bu dijital dönüşümün merkezinde yer almalı" dedi.

Muhammed, "inovasyonun geçerli akçe olduğu bir dünyada kadınların Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarındaki katkılarına odaklanılmazsa, kalkınma gündeminden ödün verileceğinin" altını çizdi.

Bu yılki Kadınlar Günü'nün genel olarak Maputo Protokolü diye bilinen, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi'ne ek Afrika Kadın Hakları Protokolü'nün 20. yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatan Muhammed, "Ancak yol uzun ve yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı.