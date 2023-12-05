Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Gine Bissau'daki Şiddet Olaylarını Kınadı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Gine Bissau'da yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, meclisin feshedilmesini endişeyle karşıladıklarını açıkladı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Gine Bissau'daki şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Meclisin feshedilmesini endişeyle karşıladığını belirten Muhammed, hükümeti ve tüm tarafları diyaloğa ve anayasaya saygı göstermeye çağırdı.

Ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Muhammed, Afrika Birliği'nin Gine Bissau halkına ve hükümetine desteğini yineledi.

Meclis feshedildi

Gine Bissau'da geçen hafta yaşanan darbe girişiminin ardından dün meclis feshedilmişti.

Meclisi fesheden Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, hafta sonu yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğu sırada ülkesinde darbe girişimi yaşandığını duyurmuştu.

Başkent Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda 1 Aralık sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükuneti sağlamıştı.

Olaylar, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun bir gün önce Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetimine alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Seidi ve Monteiro, devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.