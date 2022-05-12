Afrika Birliği, kıtadaki güvenliğin artırılması için askeri tatbikat düzenleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliği, kıtadaki güvenliğin artırılması için askeri tatbikat düzenleyecek

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Afrika Birliği, kıtadaki güvenliğin artırılması için askeri tatbikat düzenleyecek

ADDİS Afrika Birliği (AfB), kıta genelindeki terörizm, korsan faaliyetler, kaçakçılık ve güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için gelecek yıl askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), kıta genelindeki terörizm, korsan faaliyetler, kaçakçılık ve güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için gelecek yıl askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, kıtanın farklı ülkelerinden savunma bakanları ve askeri temsilcilerin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen toplantıda bir araya geldiğini açıkladı.

Adeoye, toplantıda, gelecek yıl kıta genelinde ortak askeri tatbikatın yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Askeri tatbikatın terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile korsan faaliyetler gibi sorunlarla mücadele edilmesi için düzenlendiğini vurgulayan Adeoye, detaylar ve tatbikatın tam olarak hangi tarihte yapılacağıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Adeoye, deniz güvenliğini önemsediklerini belirterek, çatışmaların başlamadan önlenmesi için çabaladıklarını kaydetti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Addis Ababa, Tatbikat, Terörizm, Afrika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title