Afrika Birliği, kıtadaki güvenliğin artırılması için askeri tatbikat düzenleyecek

ADDİS Afrika Birliği (AfB), kıta genelindeki terörizm, korsan faaliyetler, kaçakçılık ve güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için gelecek yıl askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, kıtanın farklı ülkelerinden savunma bakanları ve askeri temsilcilerin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen toplantıda bir araya geldiğini açıkladı.

Adeoye, toplantıda, gelecek yıl kıta genelinde ortak askeri tatbikatın yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Askeri tatbikatın terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile korsan faaliyetler gibi sorunlarla mücadele edilmesi için düzenlendiğini vurgulayan Adeoye, detaylar ve tatbikatın tam olarak hangi tarihte yapılacağıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Adeoye, deniz güvenliğini önemsediklerini belirterek, çatışmaların başlamadan önlenmesi için çabaladıklarını kaydetti.