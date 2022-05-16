Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek - Haberler

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Kenya'da 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti göndereceğini bildirdi.

AfB Komisyonundan yapılan açıklamada, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimleri için ön gözlem heyeti gönderilmesi konusunda resmi davet aldıkları belirtildi.

Seçim hazırlıklarının gözlemlenmesi için yapılan davetin olumlu karşılandığı ifade edilen açıklamada, AfB'ye bağlı bir heyetin 16-20 Mayıs'ta Kenya'daki seçim hazırlıklarını inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bağımsız seçim uzmanları ve teknik personelden oluşan heyetin, seçime katılacak siyasi partiler ve seçimlerle ilgilenen yetkililerle görüşeceği aktarıldı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta düzenlenecek. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.