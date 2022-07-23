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Afrika Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Afrika Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından dolayı memnuniyetini açıkladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından dolayı memnuniyetini açıkladı.

Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayeleri altında tahıl ve tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihracını öngören anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu başarılı gelişmeden dolayı tüm tarafları takdir eden Muhammed, bu gelişme için çaba gösteren ve 3 Haziran 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Afrika Birliği liderlerini de tebrik etti.

Muhammed, küresel barış ve istikrar için BM himayesinde ateşkes yapılması ve siyasi müzakerelerin başlaması çağrısını da yineledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda krizinden en fazla etkilenenlerin başında gelen Afrika ülkeleri, dün İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından duydukları sevinci paylaşmıştı.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızlı şekilde uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etmişti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres İstanbul Afrika Güncel Haberler

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