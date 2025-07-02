Afrika Birliği Helikopteri Mogadişu'da Düştü

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği'ne ait bir askeri helikopter, iniş sırasında alev alarak düştü. Olay yerinde yoğun dumanlar yükselirken, helikopterde en az 8 kişinin bulunduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afrika Birliği'ne (AU) ait askeri helikopter, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev alarak düştü.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, askeri helikopterin düşmesinin ardından Banadir bölgesindeki bazı ilçelerde şiddetli patlama sesi duyuldu.

Olay yerinden yükselen yoğun dumanlar başkentin birçok noktasından görüldü.

İlk belirlemelere göre kazaya, helikopterde çıkan yangının neden olduğu düşünülüyor.

Helikopterde en az 8 kişinin bulunduğu bildirildi.

Mi-24 tipi helikopterin, sabah saatlerinde Baledogle Havaalanı'ndan Mogadişu'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Afrika Birliği güçleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililerden helikopterin neden düştüğüne ve oluşan hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hodan Mohamed Abdullahi - Güncel
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