Afrika Birliği, Gine Bissau'nun Üyeliğini Askıya Aldı

Afrika Birliği, Gine Bissau'daki askeri darbe sonrası ülkenin Birlik üyeliğini anayasal düzen tesis edilene kadar askıya aldığını duyurdu. Darbe, bazı siyasetçilerin ve bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarına karşı gerçekleştirildi.

Afrika Birliği (AfB), darbe sonrası Gine Bissau'nun üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da düzenlenen askeri darbenin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, AfB'nin normlarını ihlal eden bu gayrimeşru yönetim değişikliği karşısında Gine Bissau'nun Birliğe üyeliğinin anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar askıya alındığı bildirildi.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin eden N'Tam'ın, Ilidio Vieira Te'yi Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atadığı duyurulmuştu.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığı'nda tutulan Embalo, 27 Kasım'da Senegal hükümetinin yolladığı bir uçakla Senegal'e getirilmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
