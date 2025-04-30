Afrika Birliği, Gabon'daki Durumu Başarılı Buldu ve Yaptırımları Kaldırdı

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Gabon'daki siyasi geçiş sürecinin genel olarak başarılı bulunduğunu belirterek, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bugün gerçekleştirilen toplantıda, Gabon'daki siyasi geçiş sürecini değerlendiren Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçiş süreci kapsamında atılan adımların olumlu bulunduğu ve Gabon'un Afrika Birliği faaliyetlerine katılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Gabon'daki siyasi geçiş sürecini genel olarak başarılı bulmuş ve bu doğrultuda ülkeye uygulanan yaptırımların derhal kaldırılmasına karar vermiştir." denildi.

Gabon'da 25 Nisan'da seçim sonuçları onayladı

Gabon'da Anayasa Mahkemesi, 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçlarını 25 Nisan'da onaylamıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 70,69 olarak açıklanırken, oyların yüzde 94,85'ini alan General Brice Clotaire Oligui Nguema, zaferini ilan etmişti.

En yakın rakibi Alain Claude Bilie By Nze ise oyların yüzde 3,11'ini almıştı. Nguema'nın 3 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta 2023'teki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine getirilen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Clotaire Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül 2023'te "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.