Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, Rusya ve Ukrayna'ya gidiyor - Haberler

Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Afrika'da yaşanan buğday ve gübre krizini çözmek üzere bu iki ülkeyi ziyaret edecek.

Sall, Afrika Ekonomi ve Finans Bakanları konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Rusya'ya gideceğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın Afrika'nın da ihtiyacı olan buğday ve gübre ithalatına imkan verecek şartları sağlaması konusunu görüşeceklerini kaydetti.

Afrika'nın Ukrayna'daki krizle ilgili "gerilimi azaltmak" için "acilen harekete geçme" çağrısını yineleyen Sall, Afrika'nın "elinden hiçbir şey gelmeyen" bir savaşın ortasında olduğunu da vurguladı.