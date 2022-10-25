Afrika Birliği Dönem Başkanı: Afrika, Çoklu Krizlerle Karşı Karşıya

DAKAR, 25 Ekim (Xinhua) -- Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Pazartesi günü, Afrika'nın terörizm, iç çatışmalar, iklim ve sağlıkla ilişkili çoklu krizlerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

DAKAR, 25 Ekim (Xinhua) -- Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Pazartesi günü, Afrika'nın terörizm, iç çatışmalar, iklim ve sağlıkla ilişkili çoklu krizlerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Senegal'in başkenti Dakar'da "Dışsal şoklar karşısında Afrika: istikrar ve egemenlik güçlükleri" temasıyla düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu'nun açılış konuşmasında Sall, "Tablonun hiç de parlak olmadığını kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

"Afrika kıtası şimdi de terörizmin merkezlerinden biri haline geldi" diye konuşan Sall, kıtadaki terörizmin sadece bir Afrika meselesi olmadığına dikkat çekti.

Barış ve istikrara yönelik tehditlerin dünyayı sarsan derin ekonomik krizden de kaynaklandığını belirten Sall, "Güven ve kabul görmesi için çok taraflılığın herkesin çıkarına hizmet etmesi gerekir" dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulan Etkili Çok Taraflılık Üzerine Üst Düzey Danışma Kurulu'nun barış ve güvenlik, iklim, uluslararası finans mimarisi ve dijital uzay gibi büyük sorunların ele alınmasında faydalı olacağını umduğunu söyledi.

İki günlük forum, Afrikalı devlet ve hükümet liderlerinin, ilgili oyuncuların değişik alanlardan paydaş ve uzmanlarla biraraya gelip tartıştığı, barış ve güvenlik konulu uluslararası bir toplantı niteliğinde bulunuyor.