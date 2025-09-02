Afrika Birliği, ABD ile Anlaşmalara İlişkin Endişelerini Duyurdu

Afrika Birliği (AfB), Ruanda ve Uganda'nın ABD ile yaptığı "sığınma talebi reddedilenlerin kabulüne olanak tanıyan anlaşmalardan" endişe duyduğunu bildirdi.

Afrika Birliği İnsan ve Halkların Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, bu tür anlaşmaların kapsamından duyulan endişe ifade edilerek Ruanda, Uganda ve diğer Afrika devletleri, söz konusu anlaşmalarda "şeffaflığı sağlamaya, sınır dışı edilenlerin haklarını korumaya ve kıtayı keyfi sınır dışılar için kullanılan bir yere dönüştürme riski taşıyan politikalardan kaçınmaya" çağrıldı.

Anlaşmaların "ilgili kişileri temel haklarının ihlaline yönelik artan risklere maruz bıraktığı" kaydedilen açıklamada, sınır dışı etmelerin geri göndermeme ilkesi ve toplu sınır dışı yasağının yanı sıra uluslararası ve bölgesel anlaşmalar kapsamındaki haysiyet ve sığınma haklarını ihlal edebileceği uyarısı yapıldı.

Uganda ağustos ayında ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile "geçici" bir anlaşmaya vardığını duyurarak ABD'den sınır dışı edilenleri almayı kabul eden Ruanda, Esvatini ve Güney Sudan'a katılmıştı.