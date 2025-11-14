Afrika, 25 Yılın En Kötü Kolera Salgınıyla Karşı Karşıya

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), kıtanın 25 yıldır görülen en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Afrika CDC'nin verilerine göre kıtada 2024'te yaklaşık 254 bin, 2025'te ise şimdiye kadar 300 binden fazla kolera vakası ve 7 binden fazla ölüm kaydedildi.

Kolera vakalarındaki artış, geçen yılın toplam vaka sayısına göre yüzde 30'dan fazla oldu.

Afrika CDC'ye göre kıta, şu anda son 25 yılın en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya bulunuyor.

Afrika CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, koleranın kıtanın karşı karşıya bulunduğu önemli bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaseya, 2022'den itibaren her yıl daha fazla vakanın kaydedildiğini, ölüm ve etkilenen ülke sayısı konusunda da aynı eğilimin görüldüğünü belirtti.

Angola ve Burundi'de son haftalarda vakaların arttığını belirten Kaseya, "Afrika'da gördüğümüz eğilimi durdurmak için Zambiya'da başlatılan kolera müdahale planını tam olarak uygulamaya koymamız gerekiyor." dedi.

Ağustosta Zambiya'nın başkenti Lusaka'da başlatılan plan, eylülden gelecek yıl şubat ayına kadar sürecek, gözetim, vaka yönetimi, lojistik ve aşılama konularını kapsayacak.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.