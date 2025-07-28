AFRICOM, Rusya ve Çin'i Afrika'daki Dezenformasyonla Suçladı

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ABD Afrika Komutanlığı, Rusya ve Çin'i Afrika'daki kötü niyetli faaliyetler ve dezenformasyon yapmakla suçladı. AFRICOM Komutan Yardımcısı Brennan, bu ülkelerin yaptığı yanlış bilgileri çürütmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya ve Çin'i kıtada "kötü niyetli faaliyetler" ve dezenformasyon yapmakla suçladı.

AFRICOM Komutan Yardımcısı John W. Brennan, basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'i AFRICOM'un kıtada yaptıkları hakkında yanlış bilgiler yaymakla suçlayarak bu bilgileri çürütmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Brennan, Rusya ve Çin'in milyarlarca dolar harcadıklarını ve "yanlış anlatıları" yaymak için sosyal medyayı, botları ve trolleri kullandıklarını ifade ederek iki ülkeyi kıtada "kötü niyetli faaliyetler" ve dezenformasyon yapmakla itham etti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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