Afganistanlı 138 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
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YURDA farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
YURDA farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganlar, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel