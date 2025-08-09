Afganistan Yönetiminden İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama

Afganistan yönetimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararının çatışmanın tırmanmasına ve genişlemesine yol açacağını belirterek şiddetle kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkahar Balkhi, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

Söz konusu kararın çatışmanın tırmanmasına ve genişlemesine yol açacağı ifade edilen açıklamada, bunun Filistin halkının içerisinde bulunduğu insani krizi "daha da ağırlaştıracak tehlikeli ve endişe verici bir adım" olduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada, uluslararası aktörlere ve bölgedeki "etkili devletlere," bu konuda yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirme ve Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmemesini sağlama çağrısı yapılarak, Gazze Şeridi'nde "mümkün olan en kısa sürede" ateşkesin sağlanması temennisinde bulunuldu.