Afganistan ve Pakistan Yeniden Görüşecek

Güncelleme:
Afganistan yönetimi, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla İstanbul'da yapılan görüşmelerde, çözüme kavuşturulamayan konuları ele almak üzere Pakistan ile yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, ülkesi ile Pakistan arasında 25-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen toplantıları değerlendirdi.

Mücahid, Pakistan ile karşılıklı saygı, iç işlerine müdahale etmeme ve güven temelli olumlu ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve karşılıklı anlayışı esas alan tutum sergilediklerini belirten Mücahid, "Doğası gereği karmaşık olan İstanbul görüşmeleri, tarafların, çözüm bekleyen konuları istişare etmek üzere tekrardan bir araya gelmesi yönünde anlaşmaya varmasıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Mücahid, görüşmelere arabuluculuk yapan Türkiye ile Katar'a da teşekkürlerini iletti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
