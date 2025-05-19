Afganistan ve Rusya Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Afganistan ve Rusya Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı
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Afganistan ile Rusya, ticaret ve doğalgaz arama gibi alanlarda işbirliğini güçlendiren 5 mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar, ulaştırma kolaylıkları ve gümrük tarifelerinin hafifletilmesini içeriyor.

KABİL, 19 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan ile Rusya arasında ticaret, ulaştırma, transit geçiş ve doğalgaz arama konularında işbirliğine yönelik 5 mutabakat zaptı imzalandı.

Afganistan hükümetinden cuma günü yapılan açıklamaya göre belgeler, cuma günü Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Afganistan-Rusya İş Forumu'nun açılış töreninde Rusya Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve Afganistan Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in nezaretinde imzalandı.

İmzalanan mutabakat zabıtlarının ulaşım kolaylıkları, gümrük tarifelerinin hafifletilmesi, sanayi parklarının inşası ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesini kapsadığı belirtildi.

Afganistan hükümeti, yerli ve uluslararası kuruluşları ekonomiyi güçlendirmek ve istihdam olanakları yaratmak üzere ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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