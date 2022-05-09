Afganistan ve Pakistanlı mültecilerin sınırı geçerken görüntülendiği iddiası - Haberler

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Afganistan ve Pakistanlı mültecilerin sınırı geçerken görüntülendiği iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Güncel
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Afganistan ve Pakistanlı mültecilerin sınırı geçerken görüntülendiği iddiası

MHP eski milletvekili Sinan Oğan'ın Twitter hesabından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı "Muhacirler" sınırı geçip "Ay'a" giderken görüntülendi" notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Van Valiliği, Sinan Oğan'ın kaçak göçmenler konusunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayımladı. Valilik, sosyal medyada, İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'ın sosyal medyada paylaştığı ve İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler gündem olmuştu. Söz konusu görüntülere ilişkin Van Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sinan Oğan tarafından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi" şeklinde yapılan paylaşımla ilgili yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Afganistan ve Pakistanlı 'Muhacirlerin' sınırı geçerken görüntülendiği iddiası

Ayrıca görüntülerin yeni olmayıp 24 Haziran 2021'de "tiktok" sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming adlı kullanıcıları tarafından paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir."

Afganistan ve Pakistanlı 'Muhacirlerin' sınırı geçerken görüntülendiği iddiası

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.Daha önce de ifade ettik yineliyoruz. Provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır." Valilikten, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Afganistan ve Pakistanlı 'Muhacirlerin' sınırı geçerken görüntülendiği iddiası

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"Afganistan ve Pakistanlı mültecilerin sınırı geçerken görüntülendiği iddiası"
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"Sinan Oğan'ın, "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı "Muhacirler" sınırı geçip "Ay'a" giderken görüntülendi" notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Van Valiliği, İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Güncel

Van Valiliği, Sinan Oğan, Afganistan, Pakistan, Mülteci, Göçmen, Güncel, Haberler

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