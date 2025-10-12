Haberler

Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma: 12 Pakistan Ask?ri Öldürüldü

Güncelleme:
Afganistan'ın Paktiya vilayetindeki çatışmalarda Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmada 12 Pakistan askeri yaşamını yitirdi. Afganistan, Pakistan'a karşı misilleme operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kabil merkezli Tolo News'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü.

Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, ordunun saldırılara "derhal ve güçlü" şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı.

Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.

Pakistan, 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü

Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü.

Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı bazı karakollarda ise yangın çıktığı iddia edildi.

Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı.

Afganistan, "misilleme operasyonunun" durduğunu belirtti

Afganistan tarafı ise sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı.

Tolo News'e konuşan kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryoub Zazi bölgesi ile Angoor Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen "misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu" ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi.

Afganistan, 58 Pakistanlı askeri öldürdüklerini savundu

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü.

Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü açıklayan Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Mücahid, Pakistan tarafında dün gece düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti.

Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı.

?Afganistan-Pakistan gerilimi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti.

Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
