Afganistan ve Pakistan Diplomatik Temsilini Yükseltiyor

KABİL, 1 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, Pakistan'ın Kabil'deki diplomatik misyonunu büyükelçi seviyesine yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ahmed cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Pakistan hükümetinin Kabil'deki diplomatik misyonunun seviyesini büyükelçi seviyesine yükseltme kararını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Sözcü, "Afganistan İslam Emirliği de İslamabad'daki misyonunun statüsünü maslahatgüzarlıktan büyükelçiliğe yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasındaki diplomatik temsil düzeyinin bu şekilde yükseltilmesi, birçok alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önünü açacaktır" denildi.

Pakistan bu kararını, 21 Mayıs'ta Beijing'de düzenlenen ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine odaklanan Çin-Afganistan-Pakistan üçlü diyalog toplantısının ardından duyurmuştu.