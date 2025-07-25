Afganistan ve Çin Ekonomik İlişkilerini Güçlendirmeye Devam Ediyor

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Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Çin ile olan ekonomik ilişkilerinden memnun olduklarını belirterek, işbirliği potansiyelinin artacağına inandığını ifade etti.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Çin ile devam eden ekonomik ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar ajansının haberine göre, Muttaki, Çin Özel Temsilcisi Yu Xiayong'u kabul etti. Görüşmede, Muttaki ve Yu, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerine dair konuları ele aldı.

Muttaki, Çin ile devam eden ekonomik gelişmelerin olumlu gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunların ülkesinin geleceği için umut verici olduğunu kaydetti.

Ayrıca Muttaki, iki ülke arasında daha derin işbirliği potansiyeli olduğu konusunda da iyimser olduğunu ifade etti.

Çinli temsilci Yu ise ülkesinin Afganistan'ı hem siyasi hem de ekonomik alanda destekleme taahhüdünü yineledi.

Komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulayan Yu, Afganistan'da istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için Çin'in yardımını sürdüreceği vaadinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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