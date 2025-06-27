Afganistan, Uyuşturucu Operasyonlarında 20.000 Laboratuvarı Çökertti

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Afganistan'ın uyuşturucuyla mücadele birimleri, son dört yılda düzenledikleri 98.000'den fazla operasyonla 20.000'den fazla uyuşturucu üretim laboratuvarını imha etti ve 28.000'den fazla uyuşturucu kaçakçısını tutukladı.

KABİL, 27 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın uyuşturucuyla mücadele birimleri, son dört yılda ülke genelinde düzenledikleri 98.000'den fazla operasyonla uyuşturucu üretiminde kullanılan 20.000'den fazla laboratuvarı çökertti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmetin Kani, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen toplantıda, söz konusu süre zarfında ülke genelinde 98.000'den fazla operasyon gerçekleştirilerek uyuşturucu üretimi için kullanılan 20.000'den fazla laboratuvarın çökertildiğini, 28.000'in üzerinde uyuşturucu kaçakçısının da tutuklandığını söyledi.

Kani, güvenlik güçlerince düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda ülke genelinde yasa dışı afyon ve haşhaş yetiştirilen 38.000 hektardan fazla alanın da imha edildiğini belirtti.

Afganistan'daki geçici hükümet, Nisan 2022'de haşhaş ekimi ve işlenmesini ve uyuşturucu kaçakçılığını yasaklayarak ülkedeki uyuşturucu tehdidini ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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