Afganistan uyruklu şahıs Ramazan videosuyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan sınır dışı edilecek

İstanbul'da Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekip sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu Abdullah J., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında işlem yapıldı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

EMİNÖNÜ'nde Ramazan ayında oruç tutmayan insanların yemek yediği anların videosunu çekerek sosyal medya hesabından 'Herkes rahat yemek yiyor, utanma yok' sözleriyle paylaşan Afganistan uyruklu Abdullah J., yakalandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında işlem yapılan Abdullah J., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekerek 'Evet arkadaşlar, kadir gecesini geçirdik. Burada herkes rahat rahat yemek yiyor, utanma yok' sözleriyle paylaşan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Afganistan uyruklu Abdullah J. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından 16 Mayıs Salı günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah J., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.