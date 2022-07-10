Afganistan uyruklu çobandan haber alınamıyor TOKAT'ın Pazar ilçesinde dün sürü otlatmak için araziye giden Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Turkmen'den (40) haber alınamıyor. TOKAT'ın Pazar ilçesinde dün sürü otlatmak için araziye giden Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Turkmen'den (40) haber alınamıyor. Türkmen için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Pazar ilçesine bağlı Doğancalı köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Turkmen, bir gün önce sürü otlatmak için Akdağ bölgesindeki yaylaya gitti. Havanın kararmasına rağmen Turkmen ve sürü geri dönmedi. Bölgeye giden köylüler, sürüyü otlarken buldu, ancak Türkmen'e ulaşamadı. Köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma İz Takip Köpeği 'Talan'ın da kullanıldığı arama çalışmalarında Türkmen'in izine rastlanmadı.Mohammad Rasoul Turkmen'i arama çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel Afganistan Jandarma Güncel Haberler

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