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AFGANİSTAN UYRUKLU 227 KAÇAK GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Jandarma Hani Ağrı Güncel Haberler

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