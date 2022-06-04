Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu - Haberler

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Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınlarında meydana geldi. Afganistan uyruklu 4 tarım işçisi, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. İşçilerden 2'si suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarmaya çalıştığı işçiler, bir süre sonra da gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ile AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla Khal Murad Abdul Baqı (44) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşının cansız bedenleri bulunup çıkarıldı. 2 işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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