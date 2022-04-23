Afganistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Pakistan askeri öldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan'dan saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Devagar'da sınırın Afganistan tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı teröristler tarafından kullanılmasının güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, Afgan yönetiminden, gelecekte bu tür faaliyetlerin düzenlenmesine izin vermeyeceği umulduğu kaydedildi.

Gerilim arttı

İki ülke arasında sınırda yaşanan hadiseler sebebiyle son haftalarda gerginlik arttı.

Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki İşam bölgesinde 14 Nisan'da "teröristlerin" askeri konvoyu pusuya düşürmesi sonucu 7 Pakistan askeri ölmüştü.

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, 16 Nisan'da Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söylemişti. Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetmişti. Bu saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise 17 Nisan'daki açıklamasında sınırdaki olayların artması ve Pakistan güvenlik güçlerinin hududun diğer tarafından hedef alınması nedeniyle Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlamasını talep etmişti.