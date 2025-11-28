Afganistan, Tacikistan'daki İHA Saldırısını Şiddetle Kınadı

Afganistan, kendi topraklarından sınır komşusu Tacikistan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve sınırdaki işletmede çalışan 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zia Ahmad Takal, Tacikistan'ın Hatlon vilayetinin Şemseddin Şahin ilçesindeki sınır bölgesinde meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bu olayın bölge ülkeleri arasında "kaos, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratmaya çalışan unsurları içerdiğini" belirten Takal, Tacikistan hükümetiyle tam işbirliği içinde, olayın nedenlerini bulmak için bilgi alışverişi, teknik işbirliği ve ortak değerlendirme yapmaya tamamen hazır olduklarını vurguladı.

Takal, Afganistan'ın saldırıyı "derin üzüntüyle" karşıladığını ve şiddetle kınadığını ifade etti.

Tacikistan'daki Çin Büyükelçiliğinden kınama

Öte yandan Global Times'ın haberine göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Büyükelçilik olayı ağır bir suç olarak nitelendirdi ve "acil müdahale mekanizmasını" başlattıklarını belirtti.

Tacik yetkililere kapsamlı soruşturma yürütmeleri çağrısı yapılan açıklamada, faillerin adalete teslim edilmeleri ve ülkedeki Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve projelerinin güvenliğini sağlamak için etkili önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Tacikistan'daki Çin vatandaşlarına, Tacikistan- Afganistan sınırına seyahat etmekten veya bu sınırda çalışmaktan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Tacikistan'daki Çinli işçilere yönelik saldırı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Hatlon vilayetinin Şemseddin Şahin ilçesindeki sınır bölgesine Afganistan tarafından silahla ateş açılması ve İHA saldırısı düzenlenmesi sonucu işletmede çalışan 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının Afganistan ile sınır bölgelerinde güvenliği sağlama ve karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliği ortamı yaratma konusundaki sürekli çabalarına rağmen komşu ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin, sınır bölgelerindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan eylemlerde bulunmaya devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Tacik tarafı, derin endişelerini dile getirerek, suç örgütlerinin bu iğrenç eylemlerini şiddetle kınıyor ve Afgan yetkilileri, iki komşu ülkenin devlet sınırında istikrar ve güvenliği sağlamak için etkili önlemler almaya çağırıyor." ifadeleri kullanılmıştı.