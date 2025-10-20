Haberler

Afganistan Savunma Bakanı: Pakistan ile İyi Komşuluk İlişkileri Kurmak İstiyoruz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi Savunma Bakan Vekili Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan ile ilişkilerin gerginliğinin iki tarafa da zarar verdiğini belirterek, iyi komşuluk ilişkileri kurma amacı taşıdıklarını ifade etti. Mücahid, Türkiye ve Katar'ın arabulucu olarak anlaşmanın uygulanmasına destek vermelerini istedi.

Afganistan yönetimi Savunma Bakan Vekili Muhammed Yakub Mücahid, çatışmaların ardından Pakistan ile iyi komşuluk temelinde ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gerginliğin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını belirten Mücahid, "Afganistan ve Pakistan komşu ülkelerdir. Aralarındaki gerginlik kimseye hizmet etmez." dedi.

Mücahid, Doha'da varılan anlaşmayı işaret ederek, Türkiye'de yapılacak toplantının, anlaşmanın uygulanması ve izlenmesine ilişkin mekanizmaları ele alacağını söyledi.

Afganistan'ın anlaşmanın tüm maddelerine bağlı olduğunu ifade eden Mücahid, Pakistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sorun yaratacağını savundu.

Mücahid, arabulucu ülkeler olarak Türkiye ve Katar'ın, Kabil ile İslamabad arasındaki anlaşmanın uygulanmasına destek olmaları çağrısında bulundu.

Afganistan ile Pakistan arasındaki son gerginliklerde Hindistan'ın rolüne ilişkin iddiaları da reddeden Mücahid, "Bu suçlamalar asılsız. Politikamız, topraklarımızı başka ülkelere karşı kullanmak değildir. Hindistan'la ilişkilerimizi bağımsız bir ulus olarak ulusal çıkarlarımız çerçevesinde sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz. Aynı zamanda Pakistan ile de iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizi koruyacağız. Amacımız ilişkileri geliştirmek, gerginlik yaratmak değil. Pakistan'ın suçlamaları temelsiz, mantıksız ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Türk şirketine ait dev uçak pistten çıkıp denize sürüklendi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.