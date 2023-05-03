Afganistan Polisi Belh'deki Haşhaş Tarlalarını İmha Etti

MEZAR-I ŞERİF, 3 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan polisi, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinde 60 dönüm haşhaş tarlasını imha etti.

Vilayetin polis sözcüsü Muhammed Asif Waziri Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, "Yasadışı uyuşturucuya karşı yürütülen kampanya kapsamında narkotik suçlarla mücadele polisi, yılın başından bu yana Belh vilayetinin Balkh, Çemtal, Çahar Bulak ve Şor Tepe ilçelerinde 60 dönüm haşhaş tarlası ve afyon imha etti" dedi.

Sözcü, polisin geçtiğimiz yıl boyunca vilayette 2.200 dönüm haşhaş tarlasını imha ettiğini ekledi.

Ülkenin kuzeyindeki Badahşan vilayetinde ise polis yasadışı ekinler ile mücadele kapsamında son haftalarda 900 dönümlük haşhaş tarlasını imha etti.

Afganistan polisi, ülkenin doğusundaki Kapisa vilayetinde de yasadışı uyuşturucuya karşı yürütülen kampanya çerçevesinde geçen hafta 160 hektarlık haşhaş tarlasını imha etti.

Afganistan'da geçici yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade geçen yılın Nisan ayında yayımladığı kararla, haşhaş da dahil olmak üzere yasadışı ekinlerin yetiştirilmesini ve uyuşturucu maddelerin işlenmesi ile kaçakçılığını yasaklamıştı.