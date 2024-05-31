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Afganistan, Pakistan'ı Çin ile ilişkileri zedelemekle suçladı

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Afganistan yönetimi, Pakistan'ı ülkeleriyle Çin arasında güvensizlik oluşturmayı amaçlamakla suçladı. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü, Pakistan'ın terör saldırısını Afganistan ile ilişkilendirmesini reddetti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ı ülkeleriyle Çin arasında güvensizlik oluşturmayı amaçlamakla suçladı.

Afgan basınına konuşan Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'da 5 Çin vatandaşının öldüğü terör saldırısına dair İslamabad yönetiminin iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının terör saldırısının faillerini Afganistan ile ilişkilendirmesini kabul etmeyen Mücahid, bu kişilerin ülkesiyle alakasının bulunmadığını ve Pakistan'ın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Mücahid, " Pakistan'da Çin vatandaşlarının hedef alınması Pakistan'ı ilgilendirir ve Afganistan ile hiçbir ilgisi yoktur. Pakistan'ın yayımladığı rapor, Afganistan ile Çin arasında güvensizlik yaratmanın çabasıdır. Bunu defalarca reddettik. Ayrıca mantıksızdır da." ifadelerini kullandı.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan ordusu, saldırının Afganistan'da planlandığını ve saldırıların da Afganistan vatandaşı olduğunu iddia etmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Hurrem Ağa'nın başında olduğu heyet aracılığıyla saldırı konusunda Afgan yönetimini bilgilendirdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, 5 Çin vatandaşının öldüğü saldırıya dair bulguların Afgan yönetimiyle paylaşıldığı ve faillerin yakalanması için Afgan yönetiminden yardım istendiği kaydedilmişti.

Son dönemde Afganistan ile Pakistan arasında güvenlik odaklı sorunlar yaşanıyor. Pakistan, topraklarında silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da üslendiğini ve Kabil yönetiminin TTP'ye karşı harekete geçmediğini iddia ediyor.

Afganistan yönetimi ise TTP'nin Afganistan'da mevcudiyetinin bulunmadığını, güvenlik sorununun Pakistan'ın kendi meselesi olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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