Afganistan: Pakistan heyetinin makul olmayan talepleri görüşmeleri çıkmaza soktu

Güncelleme:
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil ile İslamabad arasındaki görüşmelerin başarısız olmasının ana nedeninin, Pakistan heyetinin "makul ve uygulanabilir olmayan talepleri" olduğunu savundu.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Muttaki, bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Muttaki, İstanbul'da düzenlenen toplantılara işaret ederek "Pakistanlı temsilciler, müzakereler sırasında ne uygulanabilir ne de makul talepler ileri sürdü. Taleplerinden biri, 'Bize, Pakistan'da bir daha güvenlik olayı yaşanmayacağına dair garanti verin.' şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Pakistan ile karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkiler kurmak istediğini dile getiren Muttaki ancak, toprak bütünlüklerini de korumaya devam edeceklerini söyledi.

Muttaki ayrıca Pakistan'ın Afganistan üzerinde baskı kurmak için ticaret yollarını kapattığını savundu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmiş, toplantının ilk turu yeniden bir araya gelme kararıyla 30 Ekim'de sonuçlandırılmıştı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da 7 Kasım'da Pakistan ve Afganistan arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
