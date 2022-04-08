Afganistan özel temsilcileri, Taliban'a 'sözlerini yerine getirmesi' çağrısı yaptı

Afganistan özel temsilcileri ve elçileri, ülkede kontrolü ele alan geçici Taliban hükümetine, uluslararası camiaya verdikleri sözü tutma çağrısında bulundu.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İngiltere ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, görüşmenin ardından ortak bildiri kaleme aldı.

Bildiride özel temsilcilerin Afganistan halkını destekleme ve Afganistan'daki insani krizi ele alma konusunda kararlılıklarını yinelediği vurgulanırken, ülkede insani yardım faaliyetlerinin bağımsızlığı ve yardım personelinin ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgelere engelsiz erişim sağlamasının önemine dikkat çekildi.

Taliban'ın 23 Mart'ta, kızların orta dereceli okullarda eğitim görmesini yasaklamaya yönelik kararı kınanırken, bu kararın Taliban'ın Afgan halkı ve uluslararası camiaya verdiği teminatlarla çeliştiği ifade edildi.

Özel temsilcilerin hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarının, Afganistan'da krizin etkilerini hafifletmek için ülkeye insani yardım ve tıbbi ekipman desteğini ciddi oranda artırdığı, bu kapsamda 31 Mart'ta düzenlenen uluslararası insani yardım konferansında 2,23 milyar avro yardım toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Normalleşme, Taliban'ın faaliyetlerine bağlı

Taliban'ın uluslararası camia ile ilişkilerinin normalleşmesinin, Taliban'ın faaliyetlerine ve verdiği sözleri ne kadar yerine getireceğine bağlı olduğunun altı çizildi.

Bildiride Taliban'ın Afgan halkının ekonomik, sosyal, hukuki, siyasi ve kültürel haklarının ihlalini sürdürmesine de tepki gösterilerek bu tür eylemlerin, Afganistan'ın da taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun düşmediği uyarısı yapıldı.

Taliban'ın medyaya yönelik baskılarını artırarak ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına yönelik endişeler dile getirilirken, son zamanlarda yaşanan gazetecilere gözaltı ve uluslararası medya organlarının yasaklanması gibi olaylara tepki gösterildi.

Taliban'a terör ve uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Afgan halkının geçimini sürdürebilmesi ve ülke ekonomisinin istikrara kavuşması konusunda yardım edilmesi için çeşitli yöntemlerin müzakere edildiği ve ülkedeki para akışının artırılması için mevcut çözümlere ilave öneriler üzerinde durulduğu bildirildi.

Bildiride Taliban'a, terör ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele konularında verdiği sözleri yerine getirme çağrısı yapılırken, Taliban'ın, afyon yetiştirmenin yasaklanmasına dair yakın zamanda aldığı karar olumlu karşılandı.

Afganistan'a dış ülkelerden karşılıklı seyahatlerin yeniden güvenli ve düzenli hale döndürülmesi gerektiği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2626 numaralı kararı uyarınca BM Afganistan'da Yardım Misyonu'nun (UNAMA) yetkisinin uzatılması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin Richard Bennett'i Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak ataması kararları da bildiride desteklendi.