Afganistan Meyve İhracatında Rekor

KABİL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan, mart 2024 - mart 2025 arasındaki bir yıllık dönemde toplam 466.000 ton taze ve kuru meyve ihraç etti.

Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada söz konusu ihracatın değerinin 643 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Nar, elma, kayısı, üzüm, incir, kuru üzüm, badem, ceviz, çam fıstığı ve kuru erik, Afganistan'ın başlıca ihraç ettiği tarım ürünleri arasında yer alırken, bu ürünler Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ticaret ortaklarına ihraç edildi.

Ülkenin ithal ettiği ürünler arasında tarım ürünleri, işlenmiş gıda maddeleri, tekstil ürünleri, deri, elektrikli ekipmanlar ve inşaat malzemeleri yer alırken; kömür, safran, taze ve kuru meyveler, el dokuması halılar ile değerli ve yarı değerli taşlar Afganistan'ın başlıca ihracat kalemleri arasında bulunuyor.