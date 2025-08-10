Afganistan, İsrail'in Gazze İşgal Planını Kınadı

KABİL, 10 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan, İsrail'in Gazze kentini işgal planını şiddetle kınarken, bunun bölgede devam eden insani krizi daha da kötüleştirecek tehlikeli bir plan olduğunu belirtti.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada planı, çatışmaların yayılmasını tetikleyecek ve Filistinlilerin hayatını daha da tehlikeye atacak endişe verici bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlık, etkili uluslararası aktörlere, özellikle bölgede önemli siyasi nüfuza sahip ülkelere, Gazze'deki insani durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için güvenli kanalların kurulmasının aciliyetine vurgu yapıldı.