Afganistan, İsrail'in Gazze İşgal Planını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan, İsrail'in Gazze kentini işgal planını şiddetle kınayarak, bu durumun insani krizi daha da kötüleştireceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, etkili uluslararası aktörleri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

KABİL, 10 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan, İsrail'in Gazze kentini işgal planını şiddetle kınarken, bunun bölgede devam eden insani krizi daha da kötüleştirecek tehlikeli bir plan olduğunu belirtti.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada planı, çatışmaların yayılmasını tetikleyecek ve Filistinlilerin hayatını daha da tehlikeye atacak endişe verici bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlık, etkili uluslararası aktörlere, özellikle bölgede önemli siyasi nüfuza sahip ülkelere, Gazze'deki insani durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için güvenli kanalların kurulmasının aciliyetine vurgu yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı

Yüzlerce kişi Gazze için sokağa indi, yaşananlar ülke tarihine geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.