Afganistan, Pakistan'da 31 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Afganistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak saldırının Kabil'e atfedilmesine tepki verdi.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistanlı yetkililerin saldırı sonrası ifadelerinin "asılsız" olarak nitelendiği açıklamada, "Saldırının Afganistan'a atfedilmesi Pakistan'ın güvenlik zaaflarını gizleyemez." denildi.

Açıklamada ayrıca, masum insanların öldürülmesinin kınandığı aktarıldı.

Pakistan Savunma Bakanından saldırı sonrası "Afganistan ve Hindistan" açıklaması

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "saldırıya karışan teröristin daha önce Afganistan'a gittiğinin kanıtlandığını" belirterek "Hindistan ve Afganistan arasındaki işbirliği ortaya çıkıyor." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry de saldırganın Afgan olmadığını ancak adli testler sonucu Afganistan'a birkaç kez gittiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi yaralanmıştı.