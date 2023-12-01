Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği konsolosluk faaliyetlerine yeniden başladı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın Haydarabad Başkonsolosu Said Muhammed İbrahimhil, yakın zamanda kapanan Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde konsolosluk faaliyetlerinin yeniden başladığını duyurdu.

İbrahimhil, Hindistan hükümetinin isteği doğrultusunda Afganistan'ın Mumbai Başkonsolosu Zekiye Vardak ile birlikte Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğindeki konsolosluk hizmetlerini üstlendiklerini kaydetti.

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, eylül sonunda Hindistan Dışişleri Bakanlığının kendilerine yönelik gerekli diplomatik desteği sunmaması gerekçesiyle Hindistan'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

24 Kasım'da ise büyükelçiliğin kalıcı olarak kapandığı duyurulmuş ve burada görevli tüm diplomatların ülkeyi terk ettiği açıklanmıştı.

Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olmasının ardından önceki Afganistan hükümeti döneminden kalan bazı diplomatlar, Taliban geçici hükümetini tanımamaya devam ediyor.

Ülke dışındaki Afganistan büyükelçiliklerinin az kısmı Taliban'a devredilirken, bir kısmı da halen önceki Afganistan hükümeti döneminin diplomatları tarafından yönetiliyor.