Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Taliban'a devredildi Güncel Haberler Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi. Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Belhi, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yeni maslahatgüzar ve diplomatların atandığını belirterek söz konusu görevlendirmelerle büyükelçilik faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti. Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlar ise son bir hatıra fotoğrafı çektirerek büyükelçiliği boşalttı. Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri geçen yıl Taliban'a devredilmişti. Dünya genelinde geriye kalan Afganistan Büyükelçiliklerinde ise önceki Afganistan hükümeti tarafından atanan diplomatlar bulunuyor. Ülkelerindeki büyükelçilikler Taliban'a devredilen ülkeler dahil, dünyada hiçbir ülke Taliban yönetimini şu ana kadar resmi olarak tanımadı. Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmişti. Kaynak: AA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Afganistan Tahran Güncel Haberler

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