Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - Haberler

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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 155 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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