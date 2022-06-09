Afganistan'ın Nangarhar Vilayetinde Gıda Yardımı Yapıldı - Haberler

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Afganistan'ın Nangarhar Vilayetinde Gıda Yardımı Yapıldı

Xinhua - Güncel
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Afganistan'ın Nangarhar Vilayetinde Gıda Yardımı Yapıldı

NANGARHAR, 9 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki gıda yardımı paketleri görülüyor, 8 Haziran 2022. Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre Afganistan'ın dört vilayetinde toplam 2.086 aile gıda yardımı aldı.

NANGARHAR, 9 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki gıda yardımı paketleri görülüyor, 8 Haziran 2022. Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre Afganistan'ın dört vilayetinde toplam 2.086 aile gıda yardımı aldı. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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