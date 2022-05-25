Afganistan'ın İki Kentinde Gerçekleşen Patlamalarda Ölü ve Yaralılar Var - Haberler

KABİL, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afgan yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Kabil ile kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentlerini vuran patlamalarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi. Başkent polisinin elindeki ilk belirlemelere göre Kabil'de Dördüncü Polis Bölgesi'ndeki Kolola Puşta semtinde akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada ibadet eden en az iki kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Khalid Zadran attığı tweette, " Patlama, insanlar Hazret-i Zekeriya Camisi'nde ibadet ettiği sırada gerçekleşti ve yaralılar yakındaki hastaneye nakledildi" dedi. Patlama, Mezar-ı Şerif'te 5. ve 10. polis bölgelerini vuran ardı ardına üç patlamadan bir saat sonra gerçekleşti. Saldırılardan biri, ülkenin kuzeyindeki kentin işlek bir caddesinde günlük seyahatlerini gerçekleştiren yolcu otobüsünü hedef almıştı. Şu ana kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir grup olmadı. Savaşın vurduğu Asya ülkesinde son haftalarda Taliban liderliğindeki geçici hükümete karşı çıkan İslam Devleti militanlarınca gerçekleştirildiği bildirilen bir dizi bombalı saldırı gerçekleşti.

Xinhua / Güncel