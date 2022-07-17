Afganistan'ın "Döviz Pazarı" KABİL, 17 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki "döviz pazarı"nda nakit paraları sayan tüccarlar, 17 Temmuz 2022. KABİL, 17 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki "döviz pazarı"nda nakit paraları sayan tüccarlar, 17 Temmuz 2022. Devlete bağlı Bakhtar haber ajansının aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin para biriminde istikrarı sürdürme çabalarının bir parçası olarak 12 milyon ABD dolarını Pazar günü açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Kabil Güncel Haberler

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