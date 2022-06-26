Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor - Haberler

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Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

Xinhua - Güncel
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Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor

GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetinde deprem mağdurları insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetinde bir deprem mağduru insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazındaki insanlar görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Dünya Gıda Programı (WFP) kamyonları Afganistan'ın Paktika vilayetine insani yardım malzemesi taşıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

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Xinhua / Güncel

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