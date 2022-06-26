Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor. GAYAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere insani yardım akışı devam ediyor ve mağdurlara yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetinde deprem mağdurları insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazı görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetinde bir deprem mağduru insani yardım alıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremde yıkılan bir evin enkazındaki insanlar görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Afganistan'ın Paktika vilayetindeki deprem mağdurları görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Dünya Gıda Programı (WFP) kamyonları Afganistan'ın Paktika vilayetine insani yardım malzemesi taşıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'ın Doğusundaki Deprem Mağdurlarına İnsani Yardımlar Ulaşıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.